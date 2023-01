Vladimír Kořen: Jsme jen lidi, jak my novináři, tak politici

Znám vás jako moderátora pořadu o přírodě, mí říčanští kamarádi vás zase potkávají jako učitele ve škole. Byl vstup do moderování politického pořadu pro vás velká změna?

Změna ani ne, spíše rozpomínání. Mám totiž za sebou docela bohatou pracovní minulost. Do České televize jsem nastoupil v roce 1995. Prošel jsem v ní víc pozic. Jeden čas jsem tam zastával i pozici editora, vedoucího vydání hlavní politické komentované relace, „21“.

Politika, politické diskuse pro mě tedy byly přirozenou prací, zhruba na přelomu tisíciletí. Dá se tak říct, že práce pro Novinky.cz byla takovým mým návratem do mých televizních začátků. Do časů, kdy jsem sice nebyl moderátorem, ale byl jsem mužem v pozadí, který rozhodoval, o čem se budou moderátoři s hosty bavit, kdo nám přijde do studia, co budeme vysílat.

Což skončilo v momentě, kdy jste se stal starostou Říčan?

O politice jsem začal uvažovat někdy v roce 2008–2009, kdy jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva. Bylo to v době, kdy měly Říčany vážné problémy s developery a rozpočtem. Chtěl jsem do vývoje v blízkosti svého domova aktivně vstoupit a skončilo to tím, že jsem se stal starostou. Byl jsem jím až do roku 2020, kdy jsem se mandátu vzdal.

V ČT jste ovšem po celou dobu zůstal jako moderátor Zázraků přírody. Jak dlouho jste vy, tvář ČT, uvažoval o tom, zda (ne)vzít nabídku Novinek.cz na moderování událostí kolem prezidentských voleb, k nimž patřilo volební studio, předvolební debaty?

Asi měsíc. Ale abych ještě líp vysvětlil, jak spolupráce vznikla. Nejdřív mě na Novinky pozvali jako člověka, který má za sebou deset let starostování. Konkrétně to bylo v rámci nedávných komunálních voleb a do zdejšího studia si mě pozvala Eva (Mikulecká – pozn. red.), která taky kdysi pracovala pro ČT.

A líbilo se vám u nás tak, jen hádám, že vznikla vaše spolupráce pro prezidentské volby.

(Smích) To šlo postupně. Přišlo mi hlavně zajímavé to, že se Novinky pustily do audio-vizuálního obsahu, a když na konec přišla nabídka, abych se do něho aktivně zapojil, přemýšlel jsem o všem asi měsíc… Ona je vážně daleká cesta od zábavy, kterou na ČT dělám, zpět k politice. Návrat do stop, které jsem před patnácti lety opustil, není úplně snadný.

Vše jsem řešil rovněž v České televizi. Nechtěl jsem se dopustit čehokoli, co by jí poškodilo. Po debatě s produkcí, dramaturgií Zázraků přírody jsem pak dostal na projekt prezidentských voleb zelenou. Ale – upřímně – myslel jsem si, že to bude celé menší, méně viditelné.

Překvapila vás sledovanost, jaké pořady Novinek.cz k prezidentským volbám měly?

Překvapilo mě víc věcí. Třeba to, že budu moderovat prezidentský duel. O tom na začátku plánů nebyla řeč. A v momentě, kdy mi volali z Novinek, že mají potvrzené hosty: jak pana Babiše, tak pana Pavla, jsem právě řešil známky na vysvědčení na pedagogické radě. Na ní jsem se tedy dozvěděl, že oba kandidáti přijdou za pět dní do duelu. Pravda, ještě se o dva dny posunul.

A co téhle vaší politické „misi“ říkají lidé, co vás milují jako popularizátora vědy?

Drtivou většinou jsou spokojení. Mám od lidí velmi pozitivní ohlasy. Vedle toho se ještě vytvořily dva malé, okrajové tábory, jejichž názor lze shrnout: měl jste zůstat u Zázraků přírody, politické debaty vám moc nesluší. V tom se shodují. Jeden z nich mi ovšem vyčítá útoky na Andreje Babiše, ten druhý tvrdí, že jsem na něj byl málo tvrdý a nechával mu moc prostoru…

Mě celkově těší, že to nakonec dopadlo dobře, naše otázky a reakce kandidátů zaujaly diváky a výrazně i média. Mám sebereflexi a vím, že jsem měl v duelu na Novinkách nejistý úvod, ale zvláště druhá půlka duelu ukázala kandidáty v novém světle, byl dynamický, informačně bohatý a s Evou jsme to udrželi ve struktuře a rovině, kterou jsme plánovali. Šlo o kandidáty, ne dominantní moderátory.

Čerpal jste při přípravách na duel Babiš–Pavel i z vlastní politické kariéry?

Ani ne. Oni ani starostové nejsou pod zvlášť velkým mediálním tlakem. Média se soustředí hlavně na vysokou politiku, na exekutivu. Starostenský svět je trochu mimo jejich zájem. Chvíle, kdy na vás míří kamery, čeká na vás hrozen novinářů, jsou výjimečné. Což je až škoda. I na místní úrovni by podobná kontrola byla dobrá.

Navíc je to i „škola“ pro komunální politiky, aby mohli obstát ve vysoké politice, aby byli na podobné věci připravení. Tady má Česko rezervy. Vidíte to třeba u stran, které se opírají o komunální politiku. Občas mají problém silný mediální tlak ustát, neumí se v něm pohybovat.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky +7

Prezidentské volby skončily. Jak byste svou „misi“ na Novinkách shrnul?

Víte, co se mi u vás líbilo? Že je tu neskutečná parta kreativních lidí. Když si vezmu Českou televizi, srovnám-li to s ní, musím říct: cítil jsem se u vás stejně jako tam, dobře. Ano, Novinky jsou ve srovnání s televizní produkcí, na niž jsem zvyklý, mnohem menší. Ale všechno tu dožene energie lidí, kteří se do přípravy studia před volbami, během nich do všeho zapojili. Tohle mě u vás bavilo nejvíc.

Případný úspěch vždycky záleží na tom, jak je tým poskládaný, zda v něm lidi práce baví, zda spolu souzní. V Zázracích přírody máme skvělou partu a na Novinkách ten stroj šlapal podobně. S úsměvem a soustředěnou energií k cíli.

Jste šachista, ale i špatný řidič, čímž se netajíte. Kdo ve vás vyhrává, když moderujete?

Moje podvědomí, což neovlivníte. Podvědomí vám do vědomí vysílá věci, které v tu chvíli nechcete mít v hlavě. Zase jsme u debaty Babiš–Pavel. Zasekl jsem se hned u první otázky, která se týkala Babišových chyb v předvolební kampani.

A jak je mé podvědomí hodně reflexivně zaměřené, stále v sobě řeším, zda dělám něco dobře, špatně, zda někomu (ne)ubližuju, při téhle mé otázce mi podvědomí vyslalo něco ve smyslu: hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Proto jsem se na začátku duelu dvakrát zasekl. A pak hned vyletí myšlenka: ty se zasekneš, a někomu tady vyčítáš jeho chyby… Naštěstí jsem to rychle překonal. Jsme jen lidi, jak my novináři, tak politici.

Co bude dál? Zůstanete v politice aspoň jako moderátor?