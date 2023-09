Věra Jičínská byla pevně odhodlaná žít jen pro umění

Výstava, která ji prezentuje jako výraznou osobnost, trvá v Galerii moderního umění v Hradci Králové do 10. září.

Druhý pól autorčiny osobnosti ukazuje Akt gravidní ženy (Autoportrét) z roku 1937. Zobrazila se jako torzo ženského nahého těla s rozmazanou polovinou hlavy. To proto, že v tomto případě pro ni nebyla důležitá konkrétní tvář konkrétní ženy, ale abstraktní symbolika mateřství.

Tělo jako takové malířku fascinovalo. Nejen ve formě nahoty, ale i coby nástroj uměleckého pohybového vyjádření. Sama tančila již od mládí, a proto velmi dobře věděla, co člověk prožívá. Fyzicky, ale i duševně. Tvrdila, že elektrický proud procházející z ruky do ruky unáší člověka do dálek.