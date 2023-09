Večerníček. Fenomén, který nemá obdoby

Dodnes vzniklo téměř čtyři sta seriálů pro večerníčky. „Řekl bych, že top titulů je tak třetina z nich. Za tu dobu, co pracuji jako dramaturg v České televizi, jsem si všiml několika společných rysů těch nejlepších. Mají kvalitní literární předlohu, originální výtvarno a nápaditou režii,“ vypichuje důležité charakteristiky Zvěřina, který se kolem večerníčků pohybuje dvacet let a nyní působí také jako programový dramaturg na ČT Déčku.

Radek Pilař proslul jako tvůrce jedné z nejpopulárnějších postaviček českých animovaných večerníčků o loupežníku Rumcajsovi, jeho ženě Mance a synkovi Cipískovi. Autorem literární předlohy byl Václav Čtvrtek. „Ušlápnutý hrdina, který bojuje proti obrovi, proti mocipánovi v různých podobách, je věčný. V 60. letech to mělo zajímavé politické konotace. Radek Pilař vymyslel nápadité výtvarno, tvořil pomocí kulatých tvarů, kružnic a elips. Byl to nezapomenutelný a inteligentní člověk, osobitý výtvarník s velkým srdcem,“ vzpomíná Miloš Zvěřina. Původně černobílý večerníček z roku 1967 postupně dostal barvy. Jeho úspěch se dostavil prakticky ihned po uvedení. Z Pilaře a Čtvrtka se staly hvězdy.

Čmelda je blonďatý čmeláčí kluk, který žije s maminkou a bráškou Brumdou v chaloupce v kouzelném lese. Společně dokážou pěkně pozlobit a s broukem Kvapníkem nebo Pučmeloudem zažívají různá dobrodružství. Původně československý loutkový televizní seriál vznikl podle stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. Je plný hlášek, které zlidověly: „Přátelé chvátám, chvátám, nemám chvíli klid“ nebo „Sosáčkama sosáme bez přestání to samé“ či „Do pěti do pěti musíme bejt u maminky v doupěti“. Vypravěče a řadu postav namluvil herec Josef Dvořák, další postavy např. Aťka Janoušková a Pavel Zedníček. Autorem písničkových textů je Zdeněk Svěrák a hudby Petr Skoumal.

Daleko na Moravě na malém smetišti poblíž Vizovic žili dva krysáci a jeden sádrový trpaslík. Jeden z nejúspěšnějších večerníčků vymysleli Cyril Podolský a Martin Šinkovský. Vysílal se v mnoha zemích, včetně zámoří. „Pro mě to srdcovka, i když hned od začátku to nebylo jednoduché, protože krysy obvykle nebývají hrdinkami příběhů pro děti. Když mi tehdy zavolal Cyril Podolský a řekl mi, že by chtěl natočit večerníček o krysách, úplně jsem zkoprněl. Ale z jiného důvodu, než si tehdy během toho telefonátu myslel. V noci na ten den se mi totiž zdál sen, a ten sen byl o krysách. Opravdu. Bylo to znamení,“ vzpomíná dramaturg Miloš Zvěřina, kterého zaujal výborný nápad. Hlasy krysákům propůjčili Bolek Polívka a Jiří Pecha.