Ve Velké Británii frčí vinyly

Nejprodávanější deskou je znovu nahrané album 1989 (Taylor’s Version) americké zpěvačky Taylor Swiftové. Na druhém místě jsou Rolling Stones s albem Hackney Diamonds, třetí je Lana Del Rey s kolekcí Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Čtvrtá pozice patří další znovu nahrané desce Taylor Swiftové nazvané Speak Now (Taylor’s Version), pátá pak kolekci Rumours kapely Fleetwood Mac.