Nová alba: Duran Duran, Doro, OMD, Taylor Swiftová, Sebastian i James Blunt

Danse Macabre je neobvyklým mixem nových verzí klasik britské kapely Duran Duran, tří nových skladeb a tematických coververzí písniček od Billie Eilish, Talking Heads, Rolling Stones, Siouxsie And The Banshees a dalších.

Bauhaus Staircase je čtrnácté studiové dílo britské elektronické kapely Orchestral Maneuvers in the Dark (OMD) a čtvrté od jejího návratu v roce 2006. Z velké části bylo inspirováno světovou politikou minulých roků. Pro mnohé je to nejlepší dílo OMD od poloviny osmdesátých let.