V Praze zemřel kytarista kapely Killing Joke

V neděli zemřel v Praze 64letý kytarista anglické postpunkové skupiny Killing Joke Kevin Walker zvaný Geordie. Potvrdila to kapela na svém profilu. Geordie zemřel dva dny poté, co ho postihla mozková mrtvice. V Praze několik posledních let žil podobně jako zpěvák kapely Jaz Coleman známý svou spoluprací s Čechomorem.

Foto: Profimedia.cz Geordie na loňském koncertu Killing Joke v Apollu v Hammersmithu

Článek „S extrémním smutkem potvrzujeme, že 26. listopadu v 6:30 ráno zemřel v Praze legendární kytarista Killing Joke Kevin ´Geordie´ Walker poté, co měl mrtvici. Byl obklopen rodinou,“ uvedla kapela podle listu USA Today. „Ráno jsem přijal telefonát, ve kterém mi řekli, že Kevin ´Geordie´ Walker zemřel před několika hodinami v Praze po silné páteční mrtvici,“ uvedl jeho blízký přítel z Portsmouthu Luca Signorelli pro Balbbermouth.net. „Nevzpomínám si ani na jeden okamžik, kdy byl Geordie nepříjemný nebo nudný. Měl pověst, že je drsný a někdy k strohý k lidem, kteří se k němu chtěli dostat, ale nechtěl jen ztrácet čas s lidmi, které neměl rád,“ dodal. K Geordieho smrti se vyjádřil na síti X i bubeník Martin Atkins, který s ním hrál v Killing Joke i ve vlastní kapele Murder Inc. nebo v Damage Manual. Ještě napsal, aby v nebi pozdravoval jiného zesnulého člena Killing Joke, basistu Paula Ravena, který skonal v roce 2007. Killing Joke inspirující Killing Joke se dali dohromady na konci sedmdesátých let. Do kapely Geordieo přizval bubeník Paul Ferguson a zpěvák Jaz Coleman. Už debutové eponymní album z roku 1980 přinášelo temný postpunk, drsnější, než byl gotický rock. Předjímali nástup thrashcorových a industriálně metalových kapel, jako jsou američtí Ministry. Killing Joke však ovlivnili i grungeové skupiny, například Nirvanu či Soundgarden. Geordieho hutná zkreslená podladěná pololubovka Gibson ES-295 a jeho charakteristický způsob hry přispívaly významnou měrou k typickému agresivnímu temnému zvuku kapely. Geordie byl jediným stálým členem souboru spolu se zpěvákem Colemanem. Ten je znám i českému publiku, protože od konce devadesátých let žil v Praze, kde nahrával se symfonickými orchestry úpravy klasických rockových skladeb a skládal opery. Také hrál ve filmu Petra Zelenky Rok ďábla a spolupracoval s Čechomorem. Zpěvák Jaz Coleman: Můj obor je magie