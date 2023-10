V Praze začíná jedenáctý Signal festival. Letos se s novým konceptem vrací do Karlína

Dramaturgie festivalu se proměňuje a rozšiřuje. Návštěvníci se mohou těšit na instalace využívající kromě světla také zvuk, rozšířenou realitu, 3D scanning nebo nejnovější digitální technologie. Zářit budou vždy od sedmé večerní až do půlnoci.

„To je největší a nejspektakulárnější videomapping. To mají lidé rádi, protože se jich tam vejde hodně a je to hodně hlasité a hodně vizuálně podmanivé,“ řekl Daniel Burda.

Oba videomappingy budou zdarma a spouští se každých 15 minut od 19:00 do 24:00.

Vstup do galerijní zóny po celou dobu festivalu umožňuje vstupenka Signal Plus. Tu si mohou zájemci pořídit za 390 korun. K dispozici jsou také vstupenky Signal VIP za 1690. Ty umožňují vstup bez front, čekání a vstup do galerijní zóny o hodinu dřív než ostatní.