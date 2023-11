V hlavě 2: Do velínu se nastěhuje Úzkost

Příběh, jak uvádí web Variety , volně navazuje na předchozí děj. Riley již neřeší své přestěhování z Minnesoty do San Franciska, ale ocitá se v úplně nové situaci. Dospívá.

Do kin by měl snímek V hlavě 2 vstoupit 14. června 2024, tedy téměř devět let po prvním filmu. V Česku bude mít premiéru o den dříve.