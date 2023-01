V Gracelandu v Memphisu se rozloučili s Lisou Marií Presleyovou

Na jednom z turisticky nejnavštěvovanějších míst proběhlo poslední rozloučení s Lisou Marií Presleyovou, jedinou dcerou Elvise Presleyho. Akce se uskutečnila v Gracelandu, kde dvacet let žil a také zemřel. Jeho bývalá nemovitost slouží jako muzeum už čtyřicet let. Ročně do něj zavítají stovky tisíc návštěvníků.

Poslední rozloučení s Lisou Marií Presleyovou.Video: AP