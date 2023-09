Umělec Jakub Vlček. A jeho fascinace mužem a ženou

Absolvoval obor řezbářství a tvarování dřeva na Střední uměleckoprůmyslové škole na pražském Žižkově a poté studoval v ateliéru Figurálního sochařství a medaile na pražské Akademii výtvarných umění u Jana Hendrycha. Absolvoval stáže figurálního sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně i v italské Carraře. Pak na pražské AVU studoval architekturu. Několik let učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hradci Králové návrhy designérských výrobků a figurální kreslení.

Je figuralista, jehož lidská tvář a tělo fascinují už od školních let, kdy chodil do keramického kroužku. Každý portrét, ať již kreslený nebo prostorový, doprovází podrobnou popiskou, která vypovídá o zobrazeném modelu – někdy šlo o náhodné setkání, jindy o zakázku a příště zase o přátelské posezení.

Do galerie se vrací po po čtyřech letech. Tehdy ukázal jen torza svého díla, které spolykaly plameny během požáru jeho ateliéru. Přišel o veškeré své sochy a kresby, včetně těch školních. Dvacet let práce bylo na prach a on ve čtyřiceti letech začínal od píky.