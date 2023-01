U2 pro nové album předělali čtyřicet svých písní

V listopadu 2021 kytarista The Edge poprvé řekl, že jeho skupina pracuje na nové desce. Fanoušky tehdy oslovil poněkud záhadnou zprávou: „Když se píseň stane známou, je vždy spojena s konkrétním hlasem. Nedovedu si představit Tangled Up In Blue bez vysokého témbru Boba Dylana nebo We Have All The Time In The World bez jedinečného hlasu Louise Armstronga. Co se stane, když se hlas vyvine a zkušenost a zralost mu dodají extra rezonanci?“