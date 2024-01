Novou tváří Objektivu je Pavel Polák

„Jako dítě jsem vyrůstal s cestovatelskými pořady, u rádia se Zápisníkem zahraničních zpravodajů a u televize s Objektivem. Jako kluk jsem si nikdy nepomyslel, že se jednou stanu zpravodajem a že budu také autorem zahraničních reportáží. A už vůbec by mě nenapadlo, že dostanu příležitost Objektiv také moderovat. Jsem za to rád a moc se na to těším,“ uvedl Polák.