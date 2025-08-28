Do Zrádců přichází zápasník, muzikant i právnička. Druhá řada startuje začátkem září

Článek
Princip hry zůstává stejný – skupiny soutěžících plní denní úkoly, ale zásadní je, že každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí.
Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a ze hry vyloučit. Celou dobu divák sleduje klasickou zápletku o tom, zda vyhraje dobro, nebo zlo.
Díky vybraným hráčům se jedná o psychologickou hru. Zrádci se opět budou odehrávat na jednom z nejstarších českých hradů, na Křivoklátě - moderátorem je opět Vojtěch Kotek. K prvním ohlášeným hráčům patří z veřejně známých osobností moderátoři Daniela Brzobohatá a Čestmír Strakatý, nyní Prima oznámila jména dalších.
Další slavný hráč ve Zrádcích. K Brzobohaté se přidá známý podcaster. Potvrzená zpráva dostala i Ewu Farnou
Patří k nim třeba MMA zápasník Patrik Kyncl. „Musel jsem kvůli tomu trochu přeorganizovat tréninky. Ale počítal jsem s tím dopředu, tak snad si s tím poradím. Bude to pro mě úplně nová zkušenost. Teprve se ukáže, jak moc jsem důvěřivý, nebo naopak nedůvěřivý,“ uvedl.
Do Zrádců míří i hudebník a lékař Marcell. „Na Zrádce se moc těším, protože podle mne je to zatím nejlepší reality hra, jaká byla v Česku natočena. Jsem zvědavý, jak dopadne druhá řada. Připravoval jsem se fyzicky – chodím do fitka, snažím se starat o své tělo,“ popsal své přípravy.
Tým hráčů doplňují důchodkyně Věra, majitelka prádelny Karolína, manažerka Sofie, pilot dopravního letadla Marek, modelka Veronika, právnička Anna nebo přírodovědec Robert.
První řada Zrádců loni na podzim neměla co do sledovanosti ideální rozjezd, premiéru si nenechalo v televizi utéct necelých šest set tisíc diváků, což stačilo až na třetí nejsledovanější pořad večera. Diváci dali přednost reprízám známých kriminálek na konkurenční stanici.
Celkově ale byli Zrádci pro Primu nejsledovanějším pořadem minulého roku. Její poslední díl si v cílové skupině 15 až 40 let připsal share 34,35 %. Alespoň tři minuty tohoto pořadu viděly přes dva miliony diváků starších 15 let.
Na start druhé řady Zrádců se ale chystá i konkurence. Nova na 7. září pouští do lineárního vysílání svou sérii Metoda Markovič: Hojer, která sklidila úspěch na platformě Voyo, nyní Oneplay.