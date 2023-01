Tři nové výstavy v Pragovka Gallery ukazují imaginární příběh o (ne)přítomnosti jedince v okolním světě

Skupinová expozice Echo of the Depth in Space (do 16. února) je rozdělená na tři samostatná dějství. Jsou to Ozvěna, Hlubiny a V prostoru. Hlavním cílem akce je snaha vyprávět prostřednictvím vystavených artefaktů imaginární příběh o přítomnosti či nepřítomnosti jedince v okolním světě.