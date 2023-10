Tisíc podpisů od Fešáků. Kapela se zapsala mezi rekordmany

„Loni jsme měli v Lucerně koncert k pětapadesátinám kapely. Bylo vyprodáno, přičemž to vystoupení bylo předtím kvůli covidu třikrát přeloženo. Na poslední chvíli jsme se rozhodli, že ho na sedm kamer natočíme. Z devětatřiceti odehraných písní jsme deset vyhodili a devětadvacet jsme dali na DVD, které vyjde pod názvem Fešáci 2022. Stejný název má i zpěvník s pětapadesáti nejslavnějšími písněmi Fešáků a akordy k nim a pětasedmdesáti fotkami z Lucerny a historií,“ vysvětlil Novinkám.cz zpěvák, kytarista a vedoucí Fešáků Antonín Kny.

DVD s podpisy se začnou prodávat v pátek 20. října. Jejich náklad je tisíc kusů, víc jich vydáno nebude. K mání budou se zpěvníkem, a to na koncertech kapely, v prodejnách Radioservisu a v nakladatelství AOS Publishing. To vše provází zápis do České knihy rekordů.