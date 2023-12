The Who se dohodnou, co bude dál

Townshend se přitom do důchodu rozhodně nechystá. Před pár týdny přiznal, že stále pracuje na nových skladbách, ačkoli je si vědom toho, že pokud vyjdou, nebude to pod hlavičkou The Who. Nahrává také soundtrack ke svému románu The Age of Anxiety a obě díla hodlá následně spojit do opery.