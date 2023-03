Suicideboys v Praze rapovali i o sebevraždách a závislostech

Přibližně v půl desáté se na pódiu objevili Ruby da Cherry (vlastním jménem Aristos Petrou) a $crim (Scott Arceneaux Jr). Na úvod zazněla Matte Black z loňského alba Sing Me A Lullaby, My Sweet Temptation. Suicideboys své věrné fanoušky nezklamali a zahráli i písně ze starších alb. Ke slyšení byly i jejich nejstarší hity Kill Yourself (Part III), Runnin Thru The 7th With My Woadies a nejznámější Paris z alba Now the Moon’s Rising. Diváci sdíleli schopnost dua užívat si přítomný okamžik a od začátku až do samého konce s ním jeho písně zpívali.