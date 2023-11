StarDance. Kdo vypadne ve 4. kole?

„Byl to adrenalin, a to je droga. Bude chybět všechno, ale snad se s tím nějak srovnám… Ten tanec, ta atmosféra, že jsem se mohla věnovat jenom tanci, protože jsem si na StarDance udělala čas. Vlastně jsem poslední tři měsíce jenom tancovala. Bylo to osvobozující a povznášející. Bylo to krásný,“ shrnula své zážitky Ivana Chýlková.