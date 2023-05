Spisovatelka Lena Valenová: Denně věnuji půl hodiny knize a kapučínu

Bydlíte na Manhattanu. Když se podíváte z okna, co vidíte?

Střechy a střešní terasy. Také koruny stromů, které lemují kolmé ulice Upper East Side. Pokud bychom bydleli o pár pater výš, dohlédla bych na Central Park.

Prozradíte mi, jak dlouho v New Yorku jste a čím se tam živíte?

Sen o bydlení v blízkosti Central Parku jsem si splnila před osmi lety. Bylo to vůbec poprvé, co jsem přeletěla oceán. Hned po zabydlení se na mě usmálo štěstí a začala jsem pracovat přímo pro ikonickou vyhlídku Empire State Building. Stala jsem se součástí týmu obchodního oddělení a podívala se tak do zákulisí jednoho z největších symbolů města, které nikdy nespí. V současnosti se v New Yorku věnuji především psaní a oblíbenému cestovnímu ruchu.

A vážně jste svou první knihu napsala v deseti letech? O čem byla?

Už jako malá jsem na otázku, čím bych chtěla být, až budu velká, odpovídala, že spisovatelkou. Sotva jsem se naučila psát, začala jsem si pro sebe zaznamenávat krátké texty a básničky. Můj první „knižní“ příběh byl o princezně, která utekla ze zámku a dostala se do dnešního světa. Byla to taková kombinace Arabely a Dívky na koštěti.

Bohužel text zůstal nedokončený, došly mi stránky v ručně sešité knize. Dodnes ji mám ovšem schovanou na památku a občas si ji s nostalgií prolistuji. Kdoví, třeba se k tomuto příběhu jednou vrátím a přetvořím ho do opravdické knihy.

Myslíte si, že byste začala psát, kdybyste zůstala doma v jižních Čechách?

Tak to je hodně zajímavá otázka. Vzhledem k tomu, že mě místa, ve kterých jsem žila, velmi ovlivnila a při psaní hojně čerpám ze svých zkušeností, nejspíš by tak nevznikly některé již napsané příběhy.

Cool Girl!Video: Donart

Třeba druhý díl tetralogie Moře nálezů a ztrát s názvem Nevyzpytatelný se odehrává z větší části v New Yorku. Shodou okolností jsem se tam přestěhovala právě během jeho psaní a spousta scén vznikla při procházení a objevování města a jeho čtvrtí. Z pětiletého pobytu v Londýně jsem zase čerpala při tvorbě šestého románu # Sleduj mě, který je volným pokračováním příběhu jedné z postav z Cool Girl!

Literatura Young Adult má v anglofonním světě velkou tradici. U nás ale její popularita po roce 1989 spíš upadala (srovnám-li to třeba s dobou Stanislava Rudolfa). Proč jste ve své tvorbě vsadila právě na tento žánr?

Asi to bude tím, že námět Moře nálezů a ztrát, jehož sepsání bylo tím hlavním impulzem, proč jsem začala psát navážno, vznikl, když mi bylo čtrnáct patnáct let. Svým způsobem jsem si tuto knižní sérii napsala pro svoje mladší já.

V čem se tenhle žánr liší od „klasické“ knihy zaměřené na dospělé publikum?

Největší rozdíl vnímám v tématech, která se v Young Adult knihách vyskytují. Hlavní postavy těchto příběhů chodí ještě na střední nebo mají krátce po maturitě a řeší problémy, se kterými se potýkají jejich vrstevníci: školu, první lásky, přátelství, poznávání sama sebe, ale také všudypřítomné sociální sítě a vážná témata jako alkoholismus mládeže, poruchy příjmu potravy nebo vyrovnávání se s traumatem.

Kniha Cool Girl! dostala filmovou podobu. V hlavních rolích Tiny, Marty a Anet se představí Anna Šulcová, Dominique Alagia a Kristal Shine. Představovala jste si je takto?

Z hereckého obsazení filmu jsem upřímně nadšená. Myslím, že se všechny tři do svých rolí skvěle hodí. Při psaní knižních postav si ale téměř nikdy nepředstavuji konkrétní osoby (ani herce, ani zpěváky) a Cool Girl! nebyla výjimkou. Neměla jsem žádný cast snů nebo něco podobného a výběr filmových představitelek Tiny, Marty a Anet i dalších rolí jsem nechala výhradně na filmové produkci.

Jinak je to příběh o třech mladých dívkách – tanečnici Tině, atletce Martě a klavíristce Anet, které se každá z jiného důvodu přihlásí do soutěže typu reality show. Kromě účasti ve zmiňované soutěži řeší také rodinné problémy či milostné trable a výzvy, které přinášejí jejich koníčky a všudypřítomné sociální sítě.

A jak se měnila předloha od scénáře?

Čtyři sta stran tištěného textu nelze vměstnat do požadovaného časového limitu celovečerního snímku. Filmové hrdinky jsou také o trochu starší než jejich knižní předlohy, tím pádem se tomu přizpůsobily i jejich jednotlivé příběhy.

Scénář má navíc svá specifika, na která při psaní knih nemusím brát ohled. Nejprve jsem tedy do něj převedla osekanou verzi knihy, ze které se poté vybraly motivy, kolem nichž se vytvořil filmový příběh. Originální interaktivní prvek s alternativními epilogy byl přitom zachován, diváci se tak mohou těšit na tři různé konce.

Jste jednou z postav? Aspoň trochu?

Můj charakter se do postav promítá jen zřídka a spíš neúmyslně. Sama bych se v mnohých situacích zachovala jinak než hrdinky mých knih, a to je právě to, co mě na jejich vytváření baví asi nejvíc.

Foto: Lucie Kočandrlová - Pointa +9

S hlavními postavami z Cool Girl! mě pojí především jejich koníčky. Během školních let jsem se věnovala hře na klavír, závodně běhala dlouhé tratě a sedm let jsem tančila společenské tance. Tyto moje hobby jsem pak rozdělila mezi Tinu (tanec), Martu (běh) a Anet (klavír). Ve volném pokračování # Sleduj mě postava Tiny zase svým způsobem následuje některé moje kroky: studium angličtiny v jihoanglickém Bournemouthu, závodní tancování v Praze, práci v hotelu v Londýně…, nicméně její příběh se od toho mého diametrálně liší.

Na pražské premiéře Cool Girl! budete?

Ano. Spatřit zfilmovaný námět své knihy na velkém plátně bych si rozhodně nenechala ujít.

Být s klukem s modrýma očima, mít vlastní hotel a být spisovatelkou. To bývaly vaše představy o vaší dospělosti. Splnily se vám i ty další?

První seznam snů jsem si sepsala už v základní škole. V té době jsem se také zamilovala do New Yorku a poté, co jsem se zúčastnila výměnného pobytu studentů středních škol v Německu, mi učarovala možnost studia v zahraničí.

Kluka s modrýma očima jsem nakonec poznala v hotelu, ve kterém jsem byla na povinné praxi při studiu hotelového managementu ve španělské Seville. Dotyčný mě poté následoval do Londýna, kde v kavárnách kolem řeky Temže vznikl můj první rukopis Náhodní lháři (úvodní díl Moře nálezů a ztrát).

Lena Valenová Narozena v roce 1980.

Absolventka (Provozně ekonomické fakulty ČZU) v Praze.

Studovala a pracovala ve Španělsku, Anglii a Spojených státech. V současné době žije v New Yorku.

Její první vydaná kniha Moře nálezů a ztrát: Náhodní lháři je součástí čtyřdílné série.

Film na motivy pátého románu Cool Girl! míří 25. května do českých kin.

Více na jejím webu

Na konci dubna doplnila moji sbírku již osmá vydaná kniha, před osmi lety jsem si splnila sen o životě v New Yorku a o rok dříve jsem si na zámku Hluboká vzala toho kluka s modrýma očima. Jen ten hotel zatím nevlastním, nicméně můj muž jeden řídí. Takže by se dalo říct, že dětské sny se mi splnily téměř do puntíku. Teď pracuji na těch současných.

Patří k nim i vydat nějakou z knih v angličtině?

Vydat knihu v angličtině je rozhodně jedním z těch větších snů. Připravuji překlad série Moře nálezů a ztrát a vzhledem k filmovému zpracování Cool Girl! se chystá také překlad této knihy. Kromě toho mám již načrtnutý námět nového příběhu – romantické komedie s mladými hrdiny, který píši rovnou v angličtině. Tak uvidím, kterou knihu se podaří vydat jako první, zda překlad nebo originální námět.

A co sama čtete, když máte čas a chuť?

Chuť na čtení je vždycky. Už od dětství jsem velký knihomol. Každý den si snažím vyčlenit alespoň půl hodiny na oddychové čtení. Říkám tomu „čas s knihou a s kapučínem“. Ráda si přečtu jak historické romány, tak klasické romanťárny. Baví mě také detektivky a v poslední době mě zaujaly některé biografické knihy a literatura faktu.

Patřím k lidem, kteří mají problém projít kolem knihkupectví a nenakouknout tam, a jakmile vkročím mezi regály s knihami, málokdy odejdu s prázdnou. Pravidelně si také vozím do New Yorku knihy českých autorů, které se řadí k tomu nejlepšímu, co jsem v poslední době četla.

Jaký si pustíte film/seriál?

U televize stejně tak jako u knihy si chci především odpočinout. Vypnout. Proto dávám přednost odlehčeným žánrům. Pokud se ve filmu zpívá nebo tančí, takový snímek si rozhodně nenechám ujít. Kromě filmů a seriálů pro mladé publikum a romantických komedií ráda sleduji historické snímky nebo ty zpracované na základě skutečných událostí.

Zároveň jsem velký fanoušek kulinářských soutěží typu The Great British Bake Off a mou guilty pleasure jsou reality show z realitního prostředí nebo série o práci na luxusní jachtě. Vzhledem k tomu, že doma mluvíme španělsky, sledujeme také pravidelně současnou španělskou tvorbu.

A kolik v hlavě nyní nosíte námětů na další knihy?

Strašně moc! Dala jsem dohromady seznam námětů, které bych chtěla jednou zpracovat, tak doufám, že moje příběhy budou čtenáře i nadále bavit… Momentálně připravuji poslední díl trilogie Bohemian Royals. Jedná se o alternativní realitu ze současnosti, kdy je Česko konstituční monarchií a na Pražském hradě nesídlí prezident, ale král a jeho rodina.