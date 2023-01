Spisovatel Jiří Hájíček: V haiku se oprošťuji od veteše

Haiku má celý komplex pravidel, tedy alespoň to originální japonské. Když je píšu v češtině, jde spíše o mou představu o haiku. Neumím japonsky, neznám tamní písmo, tudíž jsem odkázaný na překlady do češtiny. Jde o přebásnění, něco se ztratilo v překladu, něco možná i přibylo. V češtině máme jeden skvělý výbor z japonských haiku díky japanologovi Antonínu Límanovi, který vydal antologii Chrám plný květů.

Ano, haiku i několik mých textů na Pospíšilově albu Poesis beat, to je všechno poezie. Kroužím teď kolem několika vesnických témat, která bych rád zpracoval do románu. Musím ale přiznat, že s návratem do prózy po těchto výletech do poezie to asi nebudu mít tak docela lehké.