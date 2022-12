Soulový zpěvák Löffler se dočkal nového LP

I když Löffler sám skládá, na desce se představuje ve známých soulových a rhythm ´n´bluesových do češtiny přetextovaných hitech. Najdeme mezi nimi I Put Spell On You (Já tě zaklínám) od Screamin´Jay Hawkinse, Rainy Night In Georgia (Noční déšť jde Georgií) od Tonyho Joea Whitea, kterou proslavil Brook Benton, a Bentonovu vlastní skladbu I ´ll Také Care Of You (To ti slibuju).