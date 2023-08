Snowflakes jako živý trailer k filmu Amerikánka

V září to bude pět let, co režisér Viktor Tauš představil na pražských Jatkách 78 Amerikánku, divadelní představení podle scénáře Evity Naušové. Emu překonávající překážky v podobě dětského domova, pěstounské péče i pasťáku v něm hrály Tereza Ramba a Eliška Křenková.

Foto: Jan Handrejch, Právo