Smůlu má i Benátská! Na festival nepřijede Chris Norman

Pořadatelé hudebního festivalu Benátská!, který začne ve čtvrtek ve Vesci v Liberci, oznámili, že kvůli nemoci nedorazí britský zpěvák a hudebník Chris Norman. Vystoupit měl v pátek. Poté, co na festival Colours of Ostrava minulý týden nepřijeli Ellie Gouldingová a Burna Boy, je to další akce, která přišla o svou největší hvězdu.

Foto: Robin Suchánek Chris Norman