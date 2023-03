Skupina Zrní: Téma války jsme si schovali na později

Fišer: My ji ale měli naplánovanou. Jenom o rok později. Covid ji vlastně jenom stvrdil.

Co vás přimělo vrátit se ke klasickým písničkám?

Fišer: Vybavuji si jednu naši kapelní debatu v dodávce cestou z koncertu. Shodli jsme, že by nová deska měla být jednodušší a mít funkční aranže i strukturu písní. Chtěli jsme si také užít to, že nové písničky zvládneme zahrát pouze na své nástroje.

Na albech Jiskřící (2017) a Nebeský klid (2020) i minialbu Spící (2018) jste pracovali s elektronickými zvuky. Co to pro vývoj kapely znamenalo?

Unger: Hodně nás to ovlivnilo. Naučili jsme se víc o aranžování i skládání písniček, zjistili jsme, že s jejich základním tvarem lze pak ještě dělat spoustu věcí. Otevřelo nám to oči.

Fišer: Pracovali jsme se slovenským producentem a hudebníkem Jonatánem Pastirčákem, který do našich písní vnesl novou perspektivu a náhled. Odrazilo se to na jejich struktuře a bylo to pro nás nesmírně přínosné. Ta zkušenost nám také umožnila mít srovnání, což zřejmě určitě oceníme ve chvíli, kdy se budeme rozhodovat, jaká bude naše další deska.