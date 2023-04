Skupina roku Vypsaná fixa a její Sen v klipu

Stojí za ním Štěpán Bareš, Michal Tinhofer a Ondřej Veselý, tři studenti, kteří se animací zabývají. Bareš k novému klipu říká: „Písničky Vypsané fixy z nové desky jsme znali a já měl po několikátém poslechu Snu jasno. Vznikl klip o chlapci, který sní o tom, že bude astronaut, a zároveň o astronautovi, který sní o tom, jaké to bylo, když byl chlapcem. Animace má své výhody, protože se díky ní nemusíme stresovat kvůli špatnému počasí nebo zapadajícímu slunci, ale i já bych nejradši nastoupil do rakety a určitě nejsem jediný, kdo tento sen má a koho láká vesmír.“

„Jednou jsem úplně náhodou dostal žádost, zda by se část naší písně mohla použít k animaci z vesmíru. Došlo mi, že vesmír by se skvěle hodil k naší nové písni Sen, a tak jsem klukům přes jejich kamaráda Robina nabídl, zda by do toho nechtěli jít a vytvořit ve 3D animaci na celý klip. Nadšeně souhlasili a za čtyři měsíce to zvládli. Se Štěpánem Barešem jsme si často telefonovali a dotahovali jsme detaily. Díky tomu se třeba v klipu mihne Kaleidoskop od Raye Bradburyho, což je jedna z mých nejoblíbenějších knih,“ vysvětluje Márdi, kytarista a zpěvák Vypsané fixy.