Skupina Kafka Band vydala album Der Process: Chceme především odvyprávět příběh

Neuwerth: Je to zábava, protože si to děláme po svém, zcela svobodně. Před každým nahráváním proběhne školení zaměstnanců Kafka Bandu, které vede náš frontman a současně spisovatel Jarda Rudiš. Na něm se s daným dílem seznámíme, diskutujeme o něm a pak začnou vznikat skladby. Důležitá je samozřejmě i domácí příprava každého člena.

Rudiš: Vůbec ne. V listopadu to bude deset let, co jsme poprvé vystoupili. Tenkrát jsme si mysleli, že to bude příležitostný projekt. Jaromír 99 vytvořil komiks podle Kafkova Zámku a literární dům v německém Stuttgartu ho pozval jako jednoho z vystavujících na přehlídku Kafka v komiksu.