Sedm manželů Evelyn Hugo. Letní hollywoodský audioromán na dovolenou

Jedná se o patnáct a půl hodiny příjemného a působivého poslouchání, které rozhodně stojí za to přibalit si s sebou na dovolenou, aniž by šlo o jakoukoli pejorativní či ponižující charakteristiku.

Dobrý a svěže napsaný román s překvapivým koncem zavede do hollywoodské továrny na sny od padesátých let takřka po současnost. Intriky, milostné vztahy, rafinované praktiky šoubyznysu, mediální kampaně, sláva, bohatství, život na vysoké noze, to všechno tvoří kulisy příběhu.