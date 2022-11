Se šedesátiletým Olympikem lze stále létat vzhůru

Jak již bylo řečeno, nebyla to vždy cesta jednoduchá. Za šest desítek let prožil Olympic vzestupy i pády, nicméně dokázal je zvládnout. A tak si Petr Janda, který v roli zpěváka, kytaristy a nejstaršího člena partu skvělých muzikantů k úctyhodnému výročí přivedl, zaslouží uznání. I za to, jak z těžkých časů vyšel. O hromadě skladeb, které vstoupily do české hudební historie, nemluvě.

Foto: Jan Handrejch, Právo Olympic představil i záběry ze starých časů.

Ve Velkém sále Lucerny vystoupila tahle kapela po dvousté páté. „Tohle budu vyprávět pravnoučatům,“ utrousil na začátku večera Janda, který letos v květnu oslavil osmdesáté narozeniny. Koncert příznačně odstartovala nová verze písničky Vlak co nikde nestaví, ke které kapela nedávno zveřejnila videoklip.

Na pódiu pak střídala jedna v tuzemsku slavná píseň druhou a do některých velmi pokorně vstupovali hosté. Michal Prokop si s kapelou zazpíval Snad jsem to zavinil já, Michal Pavlíček zahrál sólo v Je to tvá vina, Milan Peroutka ml., syn zesnulého bubeníka Olympiku, zpíval v Nikdo nejsme akorát, Milan Broum jr., syn baskytaristy Milana Brouma, se chopil kytary v instrumentálce Sprcha (ve které vyniklo hráčské mistrovství jeho otce), Marta Jandová zazpívala s Olympikem skladbu Jako zamlada, Marek Ztracený zpíval a hrál na piano v Dynamitu, Linda Finková osvěžila zpěvem Jasnou zprávu a bývalý klávesista Jiří Valenta přišel zahrát na foukací harmoniku do Želvy.

Foto: Jan Handrejch, Právo Hostem Olympiku byl i Michal Prokop (vlevo).

Většina z těchto hostovaček byla bezmála dojemná, i proto, že se na pódiu sešli letití přátelé, anebo přišly děti současných i bývalých členů. S dalšími písněmi si kapela, která nepoužívá při koncertech playbacky a každý tón, který zazní, jde z jejích rukou a srdcí, poradila sama, včetně směsky tří písniček zahraných unplugged, přesněji se třemi akustickými kytarami a jednou akustickou baskytarou.

Foto: Jan Handrejch, Právo Martin Vajgl (vlevo) i Milan Broum hráli i zpívali s plným nasazením.

Publikum s Olympikem páteční koncert prožilo naplno, a to i v drobných minipříbězích. Muž, jenž dvakrát přišel kapelu povzbudit přímo pod pódium a byl pokaždé ochrankou odveden, aby sedící diváci v sále ze svých míst dobře viděli, by s ní dokázal koncert prožít v ještě těsnějším spojení. Stejně tak žena s transparentem s názvem formace, která uličkou mezi sedačkami couvala tak ponořená do písničky, že málem shodila kameru České televize, jež pořizovala záznam vystoupení.

Foto: Jan Handrejch, Právo Velký sál Lucerny byl absolutně vyprodaný.

Foto: Jan Handrejch, Právo Zleva Milan Broum, Pavel Březina a Petr Janda.

Úzký vztah k výročnímu setu Olympiku měl jistě i starší muž, jenž jej celý natáčel na mobilní telefon, aby jej později mohl přehrát své přítelkyni, které její zdravotní vztah nedovolil do Lucerny přijít.