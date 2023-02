Scenáristka Sára Zeithammerová: Zajímá mě více pohledů na jednu situaci

Rozhodně. Jsem ve fázi, kdy jen sklízím, co jsem zasela, což se mi v životě ještě nestalo. Nápadů mám naštěstí stále dost. Připravuji svůj první autorský celovečerní film. Půjde o horor s náboženským rozměrem, o zakázaných potratech v době první republiky. Rámovat ho bude hra na kočku a myš mezi andělíčkářkou (ženou, která provádí nelegální přerušení těhotenství – pozn. red.) a četníkem, kteří zastávají rozdílné názory nejen na reprodukční právo. Jedna strana tvrdí, že žena by měla mít své tělo pod kontrolou, druhá vnímá potrat jako něco, za co by měla jít sedět.

Vřelý, byť se strašně bojím. Líbí se mi tvorba Mika Flanagana, především jeho seriály Půlnoční mše a The Haunting pro Netflix. Mám ráda i španělský horor Sirotčinec. Když horory píšu, tak se nebojím, což je možná chyba. Tento žánr je dobrý způsob, jak sdělit myšlenky, aniž by šlo o nějaký diktát. Kdybych námět zpracovala do historického snímku, mohla by to být pěkná nuda.