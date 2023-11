Vychází nový Salon: Pavel Barša nad knihou o zrodu křesťanství i profil Hamásu

• recenzní esej Pavla Barši o knize měnící pohled na svatého Pavla a zrod křesťanství; autorka publikace Paula Fredriksenová v rozporu s mainstreamovou představou tvrdí, že Pavel z Tarsu nepostavil křesťanství na zapuzení judaismu, a Barša se zamýšlí, co by to mohlo znamenat pro náš dnešní pohled na krizemi svázaný svět