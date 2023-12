Velmi nerovné vztahy. Sloupek Apoleny Rychlíkové o knize Tenhle pokoj se nedá sníst

Hochholczerová v útlé, leč hutné knížce nešetří nikoho. Rodiče, svého „přítele“, natož sebe – hlavní hrdinku. Ta se v toxickém poměru s o několik desítek let starším mužem topí a neustále nachází a zase ztrácí vlastní hranice. Odejít však nedokáže, a to navzdory tomu, že ji takto nastavený a spravovaný vztah ničí, traumatizuje a ovládá ještě roky potom, co střední školu opustí.