Umělá hloupost. Sloupek Štefana Švece

Nemáš emoce. Necítíš radost, smutek, a dokonce ani hněv. Mohlo by se to zdát jako výhoda, ale je to ohromná brzda. Emoce nás nutí dívat se na věci jinak než rozumem. Bez nich nikdy nepochopíš, co lidi dojímá nebo nabíjí energií. Vlastně je mi tě líto, protože nikdy nevyzkoušíš city. Kvůli nim stojí za to žít.