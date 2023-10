Propsat se k Bohu. Petr Fischer o díle nobelisty Jona Fosseho

Ještě to někdo dokáže, říkal jsem si tehdy – psát, a ne povídat, ne „podcastovat“ o zážitcích vlastního života. Fosse šel na hranu literárních možností, na hranici mezi rozumem a šílenstvím, která zároveň sbližuje i rozděluje a taky otevírá cestu k existenciálnímu poznání – ustavuje i ničí vědomé Já.

Psaní je podle Fosseho nerétorické, nic nevypráví ani nesvádí do příběhu. Má naopak schopnost překonat rétoriku, jež je příliš zakleta do emotivních protikladů: „Jenom postava, které chybí jazyk, je svobodná. A nemít jazyk znamená nenést v sobě diferenci, odlišnost. A to je Bůh. Aktivní psaní musí v jistém smyslu neustále obnovovat touhu po něčem, čemu chybí diference, touhu po božském. A něco takového můžete snad zachytit v dobrých románech.“