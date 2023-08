Petr Agha: Potřebujeme skutečně manželství pro všechny?

Snaha dosáhnout rovnosti pomocí institutu manželství je na jednu stranu pochopitelná. Vychází z požadavku na stejná právní práva i přístup ke zdravotní péči a z přání být začleněn do respektovaných rodinných struktur. Nicméně asimilace do většinové společnosti, takzvaná homonormativita, má hned několik háčků.

Současně pozorujeme, že normalizované queer identity koexistují vedle otevřené homofobie, což pak dále posiluje kulturu normalizované homosexuality, kdy se klade důraz právě na schopnost queer osob prezentovat se jako bezproblémoví občané, kteří se úspěšně začleňují do tradičních genderových rolí a asimilují se do heterosexuálního chování i životního stylu.

Instituce manželství totiž sama o sobě automaticky nezaručuje uznání různorodých forem soužití, které by doopravdy odráželo složitost našich každodenních životů, zejména proto, že normalizace queer identit coby podmínka uznání a začlenění do většinové společnosti zároveň vede k vyloučení těch, kteří do normalizovaných identit, jež v současnosti zaplňují veřejný prostor, nezapadají.

Namísto dřívější výzvy We’re here, we’re queer, get used to it (Jsme tady, jsme queer, zvykněte si) se energie hnutí přesunula k banálnějším projevům směřujícím k asimilaci. Důvodem, proč jsou některé queer identity zastoupeny ve veřejné sféře, tak není uznání jejich jinakosti, ale to, že jsou schopny (občas) splňovat většinové, a tedy heteronormativní společenské normy.