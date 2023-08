Křehké dědictví. Severočeští skláři se dotkli esence přírody

V polovině století se světem prohnala pandemie cholery, během níž zemřela Leopoldova žena a o rok později i otec. Leopold byl zdrcený a obracel se k přírodě: útěchu mu přinášelo kreslení květin. Lékaři mu doporučili ozdravnou cestu do Spojených států (podle méně romantických zdrojů šlo o cestu pracovní) a během plavby přes oceán se před ním vynořil z hlubin zážitek podobný osvícení.

„Jsme na plachetnici v Atlantském oceánu, znehybnění kvůli bezvětří; je krásná květnová noc,“ zapsal si Leopold do deníku. „S nadějí se díváme temnotou moře, které je hladké jako zrcadlo: na různých místech se tu objevují svazky světelné záře podobné bleskům, jako tisíce jisker tvořících opravdové ohníčky, obklopené odrazem hvězd. Blízko před námi se objeví malá skvrna ostře zeleného světla, která se zvětšuje a zvětšuje, až nakonec vytvoří jasně svítící útvar podobný slunci. Rozvine se druhá, pak třetí… deset, sto takových sluncí se rozsvítí, jasně zářící kruhy utvářejí podivné tvary, rodí se nepopsatelně krásný výjev. Jako by chtěly okouzleného pozorovatele vtáhnout do říše víl.“