ŠÁLEK Josefa Chuchmy: Ruská kultura je velká neznámá

Pokud zůstaneme u tuzemské perspektivy, asi nejzřetelnější byla setrvale se rozestupující průrva patrná v kinematografii. Vyjma několika artových snímků, z nichž některé nadto vznikly jen částečně v ruské produkci (viz Nemilovaní Andreje Zvjagynceva či U Petrovových řádí chřipka Kirilla Serebrennikova), jsme ztratili povědomí, co se v ruské kinematografii vlastně děje.

Obdobně literatura: sem tam nějaká kniha tady vyšla, ale pokud vezmeme dejme tomu prozaická díla vydaná v Rusku za posledních deset let, přeloženo a vydáno z nich tu bylo méně svazků než třeba titulů italských.

Ale teď i ono paběrkování se jeví být jako hojnost oproti současnému nic. Pokud mě paměť neklame, žádný nový ruský film ve zdejších kinech, ani artových, v Česku za poslední rok uveden do distribuce nebyl. Před několika týdny nakladatelství Paseka dodalo na pulty román Rusky (dnes žijící v Německu) Ljudmily Ulické z roku 2015 Jákobův žebřík.

Ovšem co se v ruském písemnictví právě teď fakticky děje, co tam lze nebo nelze tvořit a publikovat, nevíme. Moskevská moc svojí politikou ruskou kulturu od Evropy fakticky odřízla. Ruská kultura je nyní z podstaty věci podezřelá, jakkoliv to může být nespravedlivé vůči některým konkrétním tvůrcům a dílům.