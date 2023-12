Rozpadá se. Brontosaura z Cesty do pravěku čeká generální oprava

Muzeum Karla Zemana stojí poblíž Karlova mostu. Stačí z něj sejít, ujít pár metrů a zabočit do jedné z postranních uliček. Roky jej vede Lenka Priknerová. Nyní usiluje mimo jiné o to, aby se vzácné loutky zachovaly a dalo se na ně „sáhnout“ v rámci 3D modelů.

Když skončily zlínské ateliéry, veškeré věci se vyhazovaly. Nenávratně zmizely nejen loutky, ale rovněž kulisy, kamery…, zachránil se jen zlomek z věcí, které pomáhaly proslavit československou kinematografii. Jen lidé, co v ateliérech pracovali, si občas odnesli cosi domů, čímž tyhle vzácné věci zachránili. Občas se nám někdo z nich ozve a nabídne nám to, co má. Stejné je to s fotografiemi, filmovými pásy…