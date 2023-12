Roman Horký z kapely Kamelot: Staré trampské písně jsou pro mě národní poklad

Mám je spojené s dětstvím. Hrával jsem je se svým tátou a kamarády asi od třinácti let, kdy jsem se naučil hrát na kytaru. Má skupina Kamelot na nich později také vyrůstala, protože vznikala v trampském podhoubí. Teď jsem je vzal a trochu rozvinul.

S myšlenkou takovou desku natočit jsem si pohrával asi deset let. Nedávno jsem usoudil, že nadešel čas. V únoru jsem šel do studia, nahrál dvě písně, pustil je pár kamarádům a oni mi řekli, že bych měl pokračovat. V tu chvíli se práce dala do pohybu.