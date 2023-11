Nová alba: Take That a Roman Horký

This Life je deváté studiové album britské popové kapely Take That. Její členové oznámili, že jeho většinu natočili v Savannah v Georgii, takže na ně dopadl vliv hudby amerického Jihu. Jiné části natočili v Nashvillu a New Yorku. Kolekce vyšla šest let po předešlé nahrávce Wonderland.