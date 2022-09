Režisér Daniel Hnát: Václava Neckáře má rád opravdu každý

Měl jsem ho v hlavě několik let. Spolupracuji s chlapeckým pěveckým sborem, ve kterém zpíval syn Václavova bratra Honzy. Znali jsme se, potkávali se a já si vždycky říkal, že bych mohl sebrat odvahu a přes něj Vaška oslovit, jestli by kývl na natočení dokumentu o sobě.

Jednou jsme všichni seděli u Václava na terase a já tu odvahu našel. Zeptal jsem se, jestli by to pro něj bylo zajímavé, a on i jeho bratr mi řekli, že ano. Potom následovalo téměř roční jednání s Českou televizí. Samotné natáčení pak trvalo víc než rok a na jeho konci jsme dostali úplně skvělý vysílací čas pro premiéru, na ČT1 v sobotu 24. září ve 21.20 hodin.

Hledali jsme tedy jinou cestu a rozhodli se představit Václava jako člověka, projít s ním jeho oblíbená místa a setkat se s jeho oblíbenými lidmi. Při natáčení se nám podařilo najít několik unikátních archivních snímků, o kterých ani on nevěděl a které nebyly nikdy zveřejněny. Podařilo se nám natočit povídání s jeho spolužačkami, dokonce i s jeho paní profesorkou, které je devadesát let.

Bylo pro mě zajímavé pozorovat, jak má Václava rád opravdu každý. Člověk by si řekl, že jméno Václav Neckář je spojené především s dobou před revolucí a pro dnešní mladou generaci bude už vyčpělé. Ono to tak ale není.

Václav má vlastnost, jež není pro dnešní dobu úplně typická. Má rád všechny lidi a to, co dává jim, tu energii, mu oni vracejí. A je jedno, jestli je jim patnáct, nebo osmdesát.

Je zástupcem generace umělců, kterou má dnes většina lidí ráda, nicméně po sametové revoluci jí mnozí nemohli přijít na jméno. Čím to, že se to tak zásadně změnilo?

Kluci tedy dali dohromady kapelu, kterou předtím kvůli nezájmu lidí de facto rozpustili, a jeli do Trutnova. Přijetí tam bylo úžasné a pro Václava znamenalo comeback. Jenže to pak trochu přehnal, hodně koncertoval, přetěžoval se, a v roce 2002 to vyústilo v mozkovou příhodu. Návrat do života byl pomalý a složitý.