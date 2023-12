REPORTÁŽ: Dva boží zázraky z Kunratic

„Říkáme jim dva zázraky z Kunratic,“ vítá nás správce objektu, jemuž se pár let říkává i Křišťálový chrám, David Sobotka.

Sklář tělem a duší, jenž svůj život spojil se zdejším svatostánkem v době covidové, stejně jako nedaleká sklárna Jiřího Pačinka.

„Pocházím z Nového Boru. Všichni v rodině se motáme kolem skla. Maminka je malířka skla, táta ho foukal, moje žena je sklářka. Já jsem vystudoval umění a sklo. Můj syn je brusič skla, ač to už nedělá. Moje dcera studuje na malířku skla,“ vypočítává s tím, že rodinné kořeny má z maminčiny strany v Proseči nad Nisou a z tátovy na Slovensku. Do Sudet se pak jeho rodiče nastěhovali po odsunu Němců.

Papež převzal dar od českých sklářů, unikátní skleněný relikviář

„Maminka byla první, kdo se věnoval sklu. Dědeček z tátovy strany zase zakládal v pohraničí sady. Táta se narodil v Zákupech, na zámku,“ pokračuje s tím, že k dosídlenému kraji vždy cítili respekt, stejně tak si vážil těch, již po 2. světové válce z Kunratic museli odejít, Němců: „Dějiny se prolínají. Všichni Češi nebyli hrdinové, všichni Němci nebyli nacisté.“

Pandemie jako začátek

Krátkým návratem do historie mi vysvětlí motivaci, proč se před časem rozhodl stát se správcem kunratického kostela: „Vše začalo za pandemie. Jak se říká, skláři neměli do čeho fouknout a řešili jsme, co dál. Jako kluci z Kunratic, byť ateisté, jsme taky vnímali, jak nedaleký kostel chátrá, napadlo nás to změnit.“

Sklárna Jiřího Pačinka, v níž pracuje, stojí jen pár metrů od stále funkčního svatostánku. Napadlo je proto oslovit majitele, církev, zda by se o něj mohli starat a udělat v něm galerii svých výrobků.

Foto: Milan Malíček, Novinky Sklárna Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Na snímku galerie v kostele, výrobky představují smrtící virus Covid-19.

Dohoda byla poměrně rychlá. Ostatně zdejší farář Rudolf Repka spravuje podobných kostelů hned několik a udržet jejich funkčnost není zrovna plán, který se dá splnit v jednom člověku…

Souhlasil tedy téměř hned. „Je to, jak s oblibou říkávám, osvícený muž,“ konstatuje Sobotka. S nadšením sklářů po skončení pandemie přišlo otevření kostela návštěvníkům. Kochat se tu teď mohou nejen tradiční sakrální výzdobou, ale i unikátními novými kousky.

„Ročně nás navštíví tisíce lidí. Vstupné necháváme dobrovolné, ovšem díky jejich příspěvkům se vybralo přes 600 tisíc korun. Opravíme z nich věž, která je v havarijním stavu,“ uvádí správce.

Boží hrob pod schody

K největším kostelním lákadlům patří vedle skla již zmíněné dva zázraky. Jako první se našel boží hrob starý kolem 150 let. Němečtí farníci ho zaplatili z příspěvků, které mezi sebou vybrali.

Po jejich odsunu se na něj zapomnělo. I proto, že před odchodem památku rozdělili na dvě části a „schovali“ je. „Spodní zůstala v kostelní lodi. Přikryla ji látka, stála na ní těžká socha. Horní část kdosi po 2. světové válce ukryl pod schody, jež se příliš nevyužívaly,“ popisuje Sobotka.

Dodá, že v době, kdy se hrob (znovu) našel, byl v Česku teprve desátým svého druhu: „Pan farář ho objevil před Velikonoci, v roce 2021. Šel po schodech a zjistil, že je dole jakási skříň. Posvítil do ní mobilem a všechny ty perličky, korálky, kterých je zhruba tři tisíce, se rozsvítily.“

Tradice božích hrobů v českých zemích Dochované vyráběla původně firma Eduarda Zbitka z Olomouce – Nových sadů. Specializovala se na transparentní skleněné mozaikové hroby, které dělala hlavně v letech 1846 až 1914.

Boží hroby se objednávaly na základě katalogů. Zákazníci jejich podobu mohli ovlivnit. Firma je dodávala po celém Rakousku, později Rakousku-Uhersku. Potomci rodiny Zbitek žijící v Německu uvádějí, že jich vzniklo cca tisíc.

Hrob tvoří dvoudílná dřevěná konstrukce, která je potažená silným papírem. Do něj se vkládaly skleněné kameny, korálky, které firma kupovala nejčastěji v Jablonném. V podkladu je držely drátky či nitě. Ježíšovo tělo bývalo ze sádry.

Původně hroby osvětlovaly petrolejové lampy, svíce, ty následně nahradila elektřina, žárovky.

Tradice božích hrobů v kostelích jinak sahá až do 9. století, souvisí s křižáckými výpravami ke skutečnému božímu hrobu v Jeruzalému. Návrat k tradici přineslo právě 19. století, které s sebou přineslo duchovní renesanci.

Patří k Velikonocům, motivy představují náboženské výjevy, jež se pojí s těmito dny.

Dovysvětlí mi, že zdejší hrob vyrobila olomoucká firma Zbitek a synové specializující se na průsvitné mozaiky, objekty… Vycházela tím vstříc tehdejší poptávce věřících spojené s renesancí katolictví během 19. století.

Nebylo to levné

Zmíní, že kunratický hrob znázorňuje klasický velikonoční výjev s dvěma anděly. Vyjíždí z něj archa úmluvy. „Vždy po svátcích se zasouvala dovnitř a hrob se zavřel dveřmi. My ho máme ale vystavený celoročně,“ říká a doplní, že na to, o co jde, museli všichni přijít během napínavého pátrání v kronikách a archívech.

„Když jsem před čtyřmi lety prvně přišel do kostela, ptal se mě pan farář jako skláře, co by to mohlo být. Reagoval jsem: to je neskutečné, to jsem v životě neviděl… Pozoruhodné je, že je hrob v původním stavu. Nevypadl ani jeden korálek. Stačilo vše jen oprášit od pavučin a byl znovu krásný,“ popisuje před velmi zachovalým objektem.

Během rešerší se o něm následně mimo jiné zjistilo, že si ho farníci pořídili přes obchodníka z Vídně za 274 zlatých (zhruba roční plat úředníka, dle Národní knihovny ČR - pozn. red.). Zmínka je vepsaná v místní německy psané kronice, která se kostelu věnuje opakovaně. Asi není divu, od začátku vznikal jako „taková akce zet“. Vždy, když se vybraly nějaké peníze, tak se budovalo.

Dvojka? Vzácná vitráž

K „ozdobám“, které koupili farníci mezi prvními, patří rovněž vzácné vitrážové okno s božím okem uprostřed. Vyrobil ho Richard Schlein v Hrádku nad Nisou zhruba před 150 lety.

V posledních desetiletích ale o něm (skoro) nikdo nevěděl. To, že ve zdi kdysi bylo, prozrazovaly jen praskliny.

Foto: Petr Hloušek, Novinky +15

„Když se nedávno udělalo lešení kvůli opravě oltáře, napadl ho červotoč, využili jsme je k průzkumu. A tak jsme 31. srpna v osm hodin ráno vylezli nahoru a začali odkrývat druhý kunratický zázrak,“ líčí Sobotka.

Za cihlami nadšenci našli krásné, hodně poškozené vitrážové okno. Nyní o ně pečuje Zdeněk Kudláček, který mimo jiné opravuje vitráže Mikoláše Alše z pražského Průmyslového paláce.

„Musí projít renovací. Když jsme ho objevili, ukázalo se, že někdo o něm přece jen věděl. Přišel za námi jeden místní a řekl: víte, proč bylo okno zazděné? Protože kamarád, když jsem byl malý, do něj neustále házel kameny. Tak ho radši nechal pan farář před padesáti, šedesáti lety zazdít… A skutečně, ty prolákliny od kamenů byste na něm stále našla,“ říká Sobotka s tím, že na původní místo, nad oltář svatého Petra a Pavla, se v plné kráse vrátí o Velikonocích.

Unikátní galerie

K těm, kdo mívá z podobných nálezů největší radost, patřívají podle něj němečtí rodáci. Do Kunratic jezdívají pravidelně v září. Jejich první kroky pak neomylně vedou právě do kostela. Vzpomínají tam na ty, kteří nežijí a kteří zdejší krajinu po staletí obhospodařovali.

Oživili faru. Teď je na řadě kostel

Svatostánek stále zdobí i další předměty, které kdysi jejich předci pořídili ze svých darů. Jde mimo jiné o obrazy malované na plechy zhotovené odbornou firmou v Rychnově nad Nisou. Původní výzdobu pak harmonicky „dolaďují“ mnohem mladší, skleněné kousky z nedaleké sklárny.

Galerie fungující od konce pandemie dala kostelu i nový název Křišťálový chrám. I díky ní nebude dále chátrat.

„O tom, abyste se chtěla starat o něco tak krásného, nerozhoduje, zda (ne)jste věřící, ale vaše nadšení. Vše děláme kvůli našemu dobrému pocitu. Navíc, kdo jiný má tak krásné, velké výstavní prostory?“ uzavírá se smíchem Sobotka.

Umělecký sklář Jiří Pačinek dobyl se svými křišťálovými sochami Hollywood