RECENZE: Zpěvák Marcell vhání do mainstreamu svěží větřík

Co do stylového a zvukového pojetí jsou zkrátka Hovory domů pestrá kolekce. Drží přitom pohromadě, spojuje ji cílevědomost, s jakou tvůrci k písničkám přistupovali, i neskrývaná snaha vytvořit pro českou scénu cosi originálního a konkurenceschopného.

Že se do toho Marcell pustil s českými texty, tomu jistojistě prospělo. Dostal se tak do pozice, v níž velkou konkurenci nemá. Tuzemská nová popová vlna do toho totiž jde buď s angličtinou, nebo s manýrou komického mumlání a prznění slov, která jen chabě zakrývá obsahové prázdno v textech a komicky se hájí slovem „progres“.