RECENZE: Trautenberk na dlouhé cestě

Rozhodně je třeba pochválit zvuk desky. Je přehledný, agresivní, rockový a byl v něm nakladen náležitý důraz na kytarový sound. Není nijak originální, místy evokuje německé Rammstein, jindy stylové legendy, v písni Král Šumavy kapelu Tři sestry, jejíž členové si ji přišli zazpívat. Bez ohledu na to je ale nejsilnější stránkou kolekce.

Trautenberk patří mezi kapely, které mají ambici vstoupit mezi v žánru u nás nejlepší. Jde za tím, ale je jen na dohled. Jeho problém je v absenci tak silných melodických nápadů, jaké mají Kabát, Harlej, Škwor, Traktor nebo Dymytry. Až na pár nadějných výjimek (Je bál či Mužoretka) se autoři písní přes maximální snahu nedostali k přímočarým linkám, které ulpí v hlavě na první či druhou dobrou. Pokusí se to tu a tam dohnat tím, že do skladby vloží bůhví odkud vytaženou pasáž, to ale nestačí. V budoucnu budou muset muzikanti dál pečlivě hledat, vybírat, skládat průběžně a nic nenechávat na poslední chvíli.