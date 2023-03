RECENZE: Tesknota i laskavost Depeche Mode

V autorství písniček byli dlouhodobě rivalové, leckdy byly vztahy mezi nimi kvůli tomu napjaté. Společná práce je ale sblížila. Na jejich domluvě ostatně závisela kvalita patnácté studiové desky kapely. A nebyl už nikdo, kdo by je uklidnil. Žádný Fletcher.

„Na tomto projektu jsme začali pracovat na začátku pandemie a jeho témata byla přímo inspirována tou dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si byli jisti, že by to chtěl. Dalo to projektu další významovou rovinu,“ vysvětlil Gahan.

Téma smrti na albu je. Úvodní, atmosférou téměř strašidelná My Cosmos Is Mine, přináší obvyklou spolupráci Gahanova temného hlasu se stejně laděnými zvuky syntezátorů. „Žádné poslední nádechy, žádné nesmyslné smrti,“ zpívá v ní Gahan a poukazuje na války.

Skladby Wagging Tongue a Ghosts Again jsou v hudbě optimističtější, v obsahu nikoli. V té první se zpívá o setkání „u řeky, nebo na druhé straně“, ve druhé, jedné z komerčně nejpřitažlivějších na albu, pak „Víme, že budeme zase duchové.“

Foto: Mute Obal alba Memento Mori od Depeche Mode.

V bezmála filmové Don’t Say You Love Me je Gahan šansonově naladěný a všemu tomu smutnění na desce to dává další ráz. „Ty jsi zpěvák, já jsem píseň,“ zpívá. My Favourite Stranger má osmdesátkovou atmosféru a v textu není tak temná. Její melodie je rafinovaná, nenásilně se vplétá do mysli a zůstává v ní. Je to nicméně skladba, jež připomíná mnohé jiné, dávno vzniklé.

V baladě Soul With Me se Gahanův hlas mění téměř k nepoznání, udělal si popový výlet k jinému druhu přednesu. Before We Drown je naopak tak typicky depechemodeovská, až to zahřeje u srdce. People Are Good připomíná, že Depeche Mode jsou přitažliví i v kompozicích v kontextu své tvorby celkem přímočarých.

Závěrečná Speak To Me je o touze po kontaktu, možnosti slyšet hlas toho druhého, a také o zradě, kterou může život přinést. „Mluv se mnou a já tě budu následovat, slyšel jsem, že voláš moje jméno,“ deklamuje Gahan a opět je v tom teatrální šarm. V té písni se na desku také vrátila temnota z úvodu.

Tucet skladeb je plně vyvedených v duchu hudební řeči Depeche Mode. Opakuje se, rozpíná, přitom putuje s dobou, a to i s odkazy k soundu let minulých. To vše je syceno kvalitním řemeslem zalezlým pod kůží. Písně v sobě mají tesknotu i nelehko popsatelnou laskavost. Ta vyvěrá mimo jiné z toho, že tu tahle kapela tak výrazně úřaduje už třiačtyřicet let.

Depeche Mode Mute, 50:24 Hodnocení: 85 %

