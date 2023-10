RECENZE: Sudetský dům II. Smolíkovi pod dohledem strany a StB

Autor čtenářům přichystal poměrně zdařilé pokračování příběhů jejich oblíbených postav v kulisách Krušných hor a jejich okolí, které on sám dokonale zná. Jeho děda pocházel z Háje u Duchcova.

Román končí v květnu 1950. Javůrek v něm věcně popisuje změny v malé vesnici. Ukazuje na ní, jak se měnila atmosféra v celém Československu. Poválečné naděje zmizely, do domácností, do společnosti se vkrádá strach.

Všudypřítomná tajná policie postupuje podle sovětského vzoru. Strana, tedy KSČ, neodpouští nikomu, ani těm, co ji kdysi budovali. „Tematicky je pro mě tahle doba daleko větší bahno než válka. Jinak opět v knize čerpám z historie kraje, z toho, co se tu vypráví, co se tu odehrálo,“ řekl před časem Novinkám autor.