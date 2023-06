RECENZE: Štěstí je (možná) krásná a přepychová věc

Tak si to Pablo Hernando vysnil, jenže, jak víme, není to jednoduché. Každý si totiž za sebou valí na noze přivázanou železnou kouli minulých činů. To je i případ hlavního hrdiny. Milenka, manželka, nezdárný syn, životní karamboly či přešlapy, to všechno se mu během děje začne zjevovat a dohánět ho.