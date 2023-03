RECENZE: Široce rozkročený John Cale mezi rockem a noisem

Cale patří ke klíčovým postavám, které pomáhaly utvářet podobu rocku od půlky šedesátých let až do poloviny osmdesátých. Začínal ve Velvet Underground, produkoval první album Stooges Iggyho Popa i Patti Smith, ale taky alba zakladatele ambientu Briana Ena Another Green World a Music For Films.