RECENZE: Posol mi vulvu! Žena filmového kritika v třaskavé divadelní grotesce

Tomáš Dianiška v tomto neriskoval a společně s herci Barborou Kubátovou a Jakubem Albrechtem se pustili do počátků soužití, kdy se partneři poznávají, oťukávají a kdy obvykle proudí všemi směry silné emoce. Ona je praktická žena, která nejde pro hrubý výraz daleko. „Solí si vulvu“, pije červené po hektolitrech a na intelektuální kudrlinky nemá nervy. On se ze všech sil snaží předstírat siláka, ale místo svalů raději bojuje vzletnými myšlenkami. Ona se stará o domácnost, on jezdí po festivalech. Bez ní.

Výběr obou protagonistů byl šťastný a osvědčený. S Dianiškou se velmi dobře znají, tudíž vědí, co si mohou dovolit. Kubátová a Albrecht si to vyloženě užívají, chemie mezi nimi jiskří, tu a tam to pořádně bouchne, až filmové narativy vzduchem létají. Oba herci dokážou měnit své výrazy rychle a přirozeně. Tančí, brečí, hrají loutkové divadlo se svými nebohými já, a hlavně vtahují diváky k sobě do obývacího pokoje, kde se všechno to drama, občas nafouklé do absurdna, odehrává.