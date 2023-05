RECENZE: Pestrobarevná hmyzí akrobatická show

Světoznámý soubor Cirque du Soleil se vrátil do Prahy, aby v O2 areně předvedl svou akrobatickou show Ovo (Vejce) uvádějící diváky do hmyzího světa. A to do 7. května v sedmi představeních.

Foto: Petr Horník, Právo Modrý brouk bojuje o své vejce s hmyzím konkurentem.