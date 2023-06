RECENZE: Kiss. Nejžhavější kapela světa po půl století

Do vyprodané haly nejprve vtrhla kalifornská formace Dirty Honey. Kapela, která vznikla v roce 2019, okamžitě dobyla první příčku singlové hitparády Billboard Mainstream Rock Songs jako historicky první bez dosud podepsané vydavatelské smlouvy. Její energický hard rock sice neposouvá hudební vývoj nikam, ale chytlavé písně nutí podupávat si do rytmu.

Po ní následovaly další léty prověřené jistoty, písně Shout It Out Loud a Deuce. Kytarista a zpěvák Paul Stanley při nich prověřil hlasové dispozice publika obvyklou soutěží o to, která strana haly bude hlasitější.

Se sólovým zpěvem došlo i na bubeníka Erika Singera ve skladbě The Black Diamond a v prvním přídavku Beth, v němž zasedl za náhle se vynořivší bílé piano. Posledním kouskem večera byla Rock and Roll All Nite následovaná reprodukovanou hymnickou God Gave Rock’N’Roll To You II. Ta vyprovázela třígenerační publikum včetně zjevně předškolních dítek a kompletních rodin z plnohodnotného rockového koncertu.